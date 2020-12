Lazio, Fuser: "A Roma anni bellissimi. Rimpiango di non aver vinto lo scudetto"

Fuser arrivò alla Lazio proprio dal Milan nell'estate del 1992. Erano i tempi dell'armata rossonera di Sacchi che vinceva e stravinceva in Europa e conservava il titolo di club più titolato al Mondo. Fuser decise di lasciare quella realtà per trasferirsi a Roma e giocarsi le sue carte. Era una Lazio che poneva le basi per diventare grande e lui decise di scegliere il progetto biancoceleste: "Con la Lazio ho passato 6 anni bellissimi, l'unico rimpianto è che avrei voluto vincere lo scudetto per chiudere in bellezza", spiega nell'intervista rilasciata a Il Cuoio l'ex capitano. Con la Lazio è comunque riuscito ad alzare al cielo una Coppa Italia proprio contro il Milan: "è un bellissimo ricordo". Poi conclude: "Zoff mi volle con insistenza alla Lazio, ringrazierò sempre Zeman, mi ha cambiato ruolo e ci siamo divertiti in quegli anni. Il gol più bello? Contro il Cagliari in mezza rovesciata su assist di Gascoigne. Che persona Gazza, una volta si presentò al campo d'allenamento con una moto da cross. Un'altra volta rubò la macchina da golf. Peccato che gli infortuni lo abbiano fermato".

Milan - Lazio, Lazzari contro Calabria: duello tra esterni italiani a San Siro

Lazio, occhi puntati su Correa: sempre decisivo a San Siro

TORNA ALLA HOME