Lazio, Gabriele Paparelli ricorda papà Vincenzo: "Oggi avresti compiuto 75 anni" - FT

"10-100-1000 Paparelli". Questo è il coro che per anni è stato intonato verso i tifosi laziali con tono dispregiativo, ma che i supporters biancocelesti hanno saputo trasformare in vanto e grido di battaglia. Vincenzo Paparelli è un vanto, simbolo di lazialità incondizionata. La vita di Vincenzo è stata spezzata il 28 ottobre 1979 quando aveva soli 33 anni. Oggi ne avrebbe compiuti 75 e il figlio Gabriele, grande tifoso laziale, lo ha voluto ricordare tramite un post su Facebook: "Oggi avresti compiuto 75 anni... Quello che mi hai lasciato anche se hai avuto poco tempo è l'amore per la famiglia e una grande passione che si chiama Lazio...auguri papà e grazie..".

Oggi avresti compiuto 75 anni... Quello che mi hai lasciato anche se hai avuto poco tempo è l'amore per la famiglia e una grande passione che si chiama Lazio...auguri papà e grazie.. Pubblicato da Gabriele Paparelli su Venerdì 30 aprile 2021