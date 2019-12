Lazio, Garlini: “Con la Juve un calcio eccezionale! Su Caicedo…”

Oliviero Garlini, attaccante della Lazio dal 1984 al 1986, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, soffermandosi, prima di tutto, sulla sfida contro la Juventus: “Ci poteva stare, la Lazio ha giocato un calcio eccezionale. Milinkovic e Luis Alberto hanno fatto la differenza, e s’è anche visto. I biancocelesti, se riesce a trovare gli equilibri giusti, può arrivare in Champions o, addirittura, lottare per vincere lo Scudetto. Un gruppo unito, la Lazio può fare quello che vuole. In difesa non concede nulla, a centrocampo non ne parliamo e davanti è quello che è. Cagliari? Sta giocando molto bene, ha giocatori che cercano di riuscire a divertirsi e di portare a casa il risultato positivo, bisogna tener conto che l’allenatore sta facendo un grande campionato. Caicedo? Ti fa salire la squadra, ti dà profondità. Bisogna tener conto che Immobile è quello che deve giocare più di tutti, insieme a Correa. Quando scende in campo, può far benissimo la differenza”.

