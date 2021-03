Lazio, Gascoigne ha un messaggio per Immobile: "Ci hai riportato al top in Europa!" - VIDEO

Chi tifa Lazio e sente pronunciare il nome di Paul Gascoigne non può non avere immediatamente un brivido dettato dalla nostalgia di ciò che Gazza ha rappresentato, per il calcio biancoceleste ma anche per quello europeo. Tramite i propri canali social la Lazio ha diffuso un video messaggio di Gascoigne, un saluto ai tifosi ma anche un complimento all'attuale bomber biancoceleste Ciro Immobile: "Ciao ragazzi, sono Gascoigne! Mando un saluto a tutti e anche al bomber Ciro Immobile, che ha riportato la Lazio al suo posto al top dell'Europa. Un grande bacio e i migliori auguri per il futuro da Gazza!".