Lazio - Genoa, Strakosha: "Abbiamo dominato e rischiato poco. Testa alla prossima" - VD

Al termine di Lazio - Genoa Thomas Strakosha ha parlato ai microfoni dei giornalisti presenti in zona mista: "Per fortuna oggi non abbiamo preso gol e siamo contenti. Abbiamo dominato tutta la partita e rischiato poco. E' stata una bella giornata. Immobile? Non c'è mai stato nessun problema, è sempre rimasto unito al gruppo. Era già tutto finito lì. Il mio percorso? Giorno dopo giorno, partita dopo partita, arriveranno sempre delle critiche. Sono umano, so che posso sbagliare, ma cerco sempre di migliorare. La prossima contro il Bolgona? Prima pensiamo all'Europa League. Per quanto riguarda il Bologna, sappiamo che abbiamo già perso punti che non avremmo dovuto perdere, un po' per i nostri sbagli e un po' per sfrotuna".

Thomas Strakosha è intervenuto anche ai microfoni di Lazio Style Channel: "Sono soddisfatto, abbiamo dominato e chiuso la partita subito. Siamo stati concentrati senza lasciare campo al Genoa. Siamo consapevoli delle nostre qualità, ma quando non siamo concentrati ci fanno male. Io posso migliorare sempre, lo dice anche Buffon che ha 42 anni. Sono sereno, i miei preparatori mi allenano al meglio”.