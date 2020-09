Lazio, Giordano: "Contro l'Atalanta sarà un match spettacolare"

Una gara spettacolare, così l'ex bomber della Lazio Bruno Giordano ha descritto il match di domani contro l'Atalanta di Gasperini: "Il problema della Lazio sarà giocare ogni tre giorni. L'anno scorso ha rinunciato all'EL per fare un campionato super. Ha aggiunto qualcosa ora ma vedremo. L'Atalanta presserà alta ma la Lazio in contropiede può far male. Chi sarà più bravo a sfruttare le proprie caratteristiche vincerà. Sarà una partita spettacolare, come abbiamo visto negli ultimi anni, ha affermato ai microfoni di TMW Radio.

