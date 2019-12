Lazio, Giordano: "Sarri, basta polemiche. E la Supercoppa..."

Domenica la Lazio affronterà la Juventus, in palio la Supercoppa. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Giordano: "Due giorni di riposo in più per la Lazio? Credo che alla Juve faccia bene giocare stasera, hanno giocatori che devono recuperare la migliore forma fisica, come Rabiot o Ramsey. Sarri la deve smettere con queste polemiche sterili, dimostra di non essere un grande allenatore. La Lazio ha giocato giovedì ed è giusto che abbia giocato lunedì, fine. In questo modo Sarri trasmette anche alibi e insicurezze ai suoi. A Cagliari con gli attacchi invertiti sarebbe finita diversamente, perché gli isolani si sono divorati almeno due gol per chiudere la partita. La Lazio ha avuto il merito di giocare bene nel secondo tempo e crederci fino alla fine, poi la qualità è venuta fuori. Supercoppa? Se la Juventus giocherà con il tridente sarà una gara molto complicata, possono risolverla in qualsiasi momento e terrebbero in grande apprensione il centrocampo della Lazio. Viceversa senza uno dei big, i bianconeri sarebbero più vulnerabili perché tutti dovrebbero accompagnare la manovra e queindi concedere spazi".

