Lazio, Graziani: "Scudetto? Fa bene Inzaghi a crederci, prossime partite decisive"

Si complica la lotta Scudetto per la Lazio. Dopo la sconfitta di ieri i biancocelesti scendono a -7 dalla Juventus ma Inzaghi non ha intenzione di mollare. A Sportmediaset Francesco Graziani ha sposato lo spirito combattivo del tecnico piacentino: "Scudetto? Le prossime tre partite saranno determinanti, non è scritto che la Juve le vinca. Poi c’è lo scontro diretto, se la Lazio ci arriva a 4 punti e lo vince va a un punto quindi fa bene Inzaghi a crederci."

