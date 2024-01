Lazio, Guendouzi nuovo meme: la smorfia anti Roma invade i social - FOTO

Tutti pazzi per Matteo Guendouzi. C'è chi è salito sul carro da tempo e chi invece si dichiara Guendosessuale. Una cosa è certa: non si può non voler bene a un calciatore così. Francia c'è scritto solo sulla carta d'identità, in realtà l'8 di Sarri è il più laziale di tutti. Capelli al vento, spalle diritte e sguardo fiero: l'ex Marsiglia non ha paura di niente e di nessuno. Si butta su ogni pallone come se fosse l'ultimo, gioca per sé e per i tifosi, difende i compagni e onora la maglia.

In pochi si sarebbero potuti immaginare un impatto del genere. Forse solo Telespalla Bob, come lo chiama qualcuno, se lo aspettava. Guendouzi sta diventando un simbolo di questo nuovo ciclo biancoceleste. Ha raccolto l'eredità pesantissima di Milinkovic senza cedere alla pressione, si è preso la Lazio e Sarri non lo leva dal campo neanche sotto tortura.

Come se non bastassero le prestazioni sul prato verde, Matteo è diventato il nuovo beniamino dei tifosi sui social. I suoi atteggiamenti prima, durante e dopo i 90 minuti sono entrati nel cuore di tutti. Ieri l'apice nel derby. Il sorriso irrisorio ad alimentare nervosismi dei romanisti, il risultato finale mostrato con le dita e anche la smorfia finale diventata praticamente un nuovo meme su tutti i social. Braccia aperte ed espressione interdetta, Guendouzi è il nuovo re del web. Come direbbero quelli bravi "Mio padre, mio zio, mio fratello".