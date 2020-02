Lazio, Guerrieri compie 24 anni: gli auguri del club via social - FT

Oggi in casa Lazio si festeggia il compleanno di Guido Guerrieri, che spegne ventiquattro candeline. Nato il 25 febbraio 1996, il portiere è cresciuto calcisticamente in quel di Formello, dove ha svolto tutta la trafila delle giovanili con l'aquila sul petto. Dalla stagione 2015/16 è aggregato in prima squadra per il ritiro estivo di Auronzo di Cadore, ma nel corso dell'anno passa al Trapani in prestito temporaneo. Tornato all'ombra del Colosseo nell'estate del 2017, rimane nella rosa della prima squadra, dove viene confermato come terzo portiere alle spalle di Strakosha e Proto. Il 20 maggio del 2019 il suo esordio in Serie A, in occasione di Lazio-Bologna, terminata 3-3. In un giorno speciale per il giovane talento, la Lazio gli ha fatto gli auguri pubblicamente, con un post sui propri profili social: "Auguri a Guido Guerrieri, che compie 24 anni!".

