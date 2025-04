Lazio, Hauge spavaldo: "Vi ricordate la Roma? Oggi i biancocelesti..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

RASSEGNA STAMPA - Il Bodo/Glimt si è reso artefice di un cammino straordinario fino a questo momento in Europa League. Cammino che gli ha permesso di sfiorare l'accesso alle prime otto del girone unico, arrivando sotto all'Olympiacos per differenza reti, prima di incrociare agli ottavi di finale e neutralizzarli con un clamoroso 3-0 in casa (perdendo 2-1 in trasferta). Soprattutto all'Asmpyra Stadion la squadra di Kjetil Knutsen mette paura. In questa edizione della coppa europea sono arrivate otto vittorie su nove gare casalinghe e una sola sconfitta contro il Qarabag. Insomma, un bigliettino da visita niente male, al quale si aggiunge anche la qualità di alcuni singoli tra i quali, senza ombra di dubbio, anche Jans Petter Hauge: esterno cresciuto nel Bodo/Glimt, ma che abbiamo imparato a conoscere anche in Italia (al Milan) e in Germania (all'Eintracht Fracoforte).

LE PAROLE DI HAUGE - Il gioiellino norvegese, intervenuto alla Gazzetta dello Sport, ha sottolineato l'importanza della sfida e la volontà di continuare il loro grande cammino in Europa League, ricordando la vittoria della competizione con l'Eintracht nella stagione 21/22: "Anche con l’Eintracht non eravamo i favoriti, ma abbiamo vinto. Vorrei ripetermi con la squadra della mia città. Il Bodo non è formazione migliore, ma ha il miglior gruppo". Nella sfida di questa sera il campo sintetico avrà un ruolo primario per le tattiche del Bodo che cercherà di sfruttare l'inesperienza della Lazio, ricordando al figuraccia fatta dalla Roma qualche anno fa: "La palla scorre più veloce: noi siamo abituati, la Lazio no, così come non lo era la Roma quando è venuta qui e ha incassato sei gol. I biancocelesti sono forti, ben allenati".

ROMAGNOLI E IL MILAN - Per Hauge la partita di questa sera sarà anche un modo per ritrovare un suo ex compagno come Alessio Romagnoli, suo capitano al Milan: "Sarà bello ritrovarlo" dice alla rosea. La sua intervista prosegue poi raccontando dell'esperienza al Milan, ma soprattutto di quando incrociò i rossoneri con il Bodo/Glimt, in quella partita in cui si mise in grandissima mostra conquistandosi la chiamata del Diavolo che descrive come: "L’unica opzione possibile. Un sogno realizzato".