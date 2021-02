Lazio, i convocati di Inzaghi: una conferma e un rientro importante per i biancocelesti

Sono 24 i giocatori convocati da mister Inzaghi in vista del match di questa sera contro l'Inter in programma a San Siro alle 20:45. Due notizie importanti per i biancocelesti: la conferma di Radu e anche il ritorno di Cataldi guarito dall'infortunio, out ancora Strakosha.

Di seguito la lista completa:

Portieri: Alia, Furlanetto, Reina.

Difensori: Acerbi, Hoedt, Musacchio, Patric, Radu.

Centrocampisti: Akpa Akpro, Cataldi, Escalante, Fares, Lazzari, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Marusic, Milinkovic, Parolo, Pereira.

Attaccanti: Caicedo, Correa, Immobile, Muriqi.

