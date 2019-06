Lazio, i tifosi alzano la voce: striscioni contro le istituzioni - FOTO

Una polemica tornata in auge dalla fine del campionato. Il rispetto per i tifosi, troppo spesso calpestati e dati per scontato. Episodi che rischiano di allontanare ulteriormente la parte più affezionata al gioco del calcio, alle famiglie, ai bambini. A cercare di svegliare le coscienze c'è sempre il mondo ultras, tenace nell'opporsi alle logiche di potere. Per questo motivo nelle ultime ore sono apparsi per le strade di Roma alcuni striscioni riconducibili a una frangia del tifo laziale contro istituzioni e mondo del calcio. Un appello e una condanna al tempo stesso, nella speranza che la loro voce non resti inascoltata. Di seguito le foto delle scritte.