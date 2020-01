Lazio, il club 'Campania biancoceleste' consegna una targa a Inzaghi: "Grazie per questi 20 anni" - FOTO

Inizia con un riconoscimento la trasferta della Lazio a Napoli. Il tecnico dei biancocelesti, Simone Inzaghi, ha ricevuto un premio da uno dei club più importanti della regione: "Campania biancoceleste consegna a mister Simone Inzaghi la targa di ringraziamento per questi "20 anni con l'aquila sul petto". Avere in panchina un tifoso come noi, ci rende orgogliosi. Grazie per le emozioni che la tua Lazio ci sta regalando anche quest'anno". Un bel messaggio in vista del match del San Paolo in Coppa Italia.