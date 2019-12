Lazio, il confronto con il 2018/19: migliorata (quasi) ogni statistica

“Poco di nuovo, molto di migliorato”. CalcioDatato, nota piattaforma web sulle statistiche del mondo del pallone, ha deciso di presentare così il suo ultimo lavoro. Una raccolta di dati sulla Lazio: una in versione 2018/19, una in versione attuale. Come già analizzato, rispetto allo stesso periodo dello scorso campionato i biancocelesti hanno ben 8 punti in più. Ma questo è solo il risultato della somma di tutti i cambiamenti che avvolgono la nuova Lazio di Simone Inzaghi. Il report (che elenca ogni statistica considerandola “a partita”, ndr) evidenzia come solamente per passaggi progressivi e passaggi effettuati nell'ultimo terzo di campo, il dato sia leggermente in calo. Il resto è un trionfo del nuovo corso. Dai gol (1.85 a partita, contro 1.25, senza considerare i rigori) ai tiri totali (15.45 a 14.35 ogni 90' minuti, di cui in porta ben il 41.3% contro il 31.8%), ogni statistica dimostra come l'efficacia e la pericolosità della Lazio siano esponenzialmente migliorate nel corrente anno sportivo. Tra le varie voci elencate nella foto in fondo all'articolo, spicca il dato sui minuti di possesso che occorrono ai biancocelesti per andare a segno: 14'06'' quest'anno, 19'50'' la stagione passata. Carta canta, questo 2019/20 è tutta un'altra storia.

