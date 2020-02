Lazio, il figlio di Maestrelli: "Chinaglia era sempre a pranzo da noi. Ma con Giordano..."

Il ricordo di Tommaso Maestrelli rimarrà indelebile nella mente di ogni tifoso della Lazio, anche di chi non ha potuto festeggiare per le sue gesta. Maestrelli ha scritto la storia del club biancoceleste, ed è per questo che il suo nome viene intonato ogni domenica allo stadio Olimpico. Il figlio Massimo, intervistato da Leggo, ha raccontato alcune curiosità sul padre e si è commosso per lo straordinario affetto che i tifosi biancocelesti conservano gelosamente per lui: "Quanto affetto! Pochi giorni fa sono stato a Nepi, in un club dedicato a papà e un tifoso mi ha detto: 'Vedo in te gli occhi di tuo padre e torno indietro nel tempo. Quanti pomeriggi di felicità mi ha regalato Maestrelli'. Mio padre era divertente, affettuoso e ironico. Io sono rimasto legato a tutte le squadre che ha allenato, ma con la Lazio e con la città di Roma c'è sempre stato qualcosa di speciale. Chinaglia? Era un ragazzo fragile, si attaccò molto a mio padre, era sempre a pranzo da noi. La più grande cotta calcistica di mio padre però fu Giordano, fu attratto da lui in modo incredibile".

Formello: torna Cataldi, Correa quasi

Lazio, grigliata a Formello

TORNA ALLA HOMEPAGE