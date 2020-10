Lazio, il programma per la trasferta di Bruges: oggi altri tamponi

Si avvicina a grandi passi la trasferta di Champions League, che vedrà impegnata la Lazio mercoledì in casa del Bruges. I biancocelesti si ritroveranno oggi a Formello, ed effettueranno i canonici tamponi come previsto dal protocollo Uefa. La partenza per il Belgio è prevista per domani. Alle 10:30 è previsto il raduno, alle 11:00 l'allenamento. Successivamente il consueto pranzo e poi la partenza per Fiumicino: l'arrivo dei biancocelesti a Bruges è previsto per il tardo pomeriggio e alle 18:45, Inzaghi e un tesserato parleranno in conferenza stampa.

BOLLA – I biancocelesti, appena arrivati in Belgio si chiuderanno in una vera e propria bolla fino alla partita, che si giocherà mercoledì alle 21:00. In nottata la squadra tornerà già a Roma, e giovedì pomeriggio effettuerà la seduta di scarico. Non ci sarà molto tempo per riposare. Inzaghi e i giocatori dovranno subito pensare alla trasferta di domenica alle 15:00 in casa del Torino.

Lazio, trasferta blindata a Bruges: biancocelesti nella bolla per evitare contagi

