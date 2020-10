Lazio, trasferta blindata a Bruges: biancocelesti nella bolla per evitare contagi

Mercoledì arriva la prima trasferta in Champions League per la Lazio, in una situazione però resa non semplice dalla pandemia. Come sottolinea l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, Bruges è stata investita come tutto il Belgio dalle decisioni del governo che ha disposto la chiusura di bar e ristoranti e imposto un coprifuoco dalle 22 alle 6 del mattino, il tutto chiaramente dovuto all'alto tasso di contagi registrato nel paese. Il match tra Lazio e Bruges si giocherà a porte chiuse e i giocatori biancocelesti seguiranno un protocollo molto stringente per garantire la loro totale sicurezza, chiudendosi in una "bolla" fino al fischio d'inizio per evitare qualsiasi rischio di contagio. Nel frattempo il club belga ha ripetuto i tamponi al gruppo squadra nella giornata di ieri, con risultati negativi per tutti: si attende la riconferma nei test di oggi.

