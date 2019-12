Lazio, il sondaggio di 433: “Anche i biancocelesti in corsa per lo Scudetto?” - FT

Una Lazio inarrestabile batte la Juventus, finora unica squadra imbattuta in Europa. Quanto mostrato in campo da Immobile e compagni ed, ovviamente, la posizione in classifica dei biancocelesti, ha portato tanti tifosi ed addetti ai lavori ad ipotizzare per la Lazio un obiettivo più ‘alto’ della qualificazione in Champions. Il portale 433, pubblicando il tabellino del match contro i bianconeri, ha chiesto ai propri followers di Instagram: “Anche la Lazio nella lotta per lo Scudetto?”.

SONDAGGIO - Lazio - Juventus, vota il migliore in campo dei biancocelesti

Lazio - Juventus, la felicità di Anna Falchi sui social - FOTO

TORNA ALLA HOMEPAGE