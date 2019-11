Lazio: il The Guardian celebra la tripletta su punizione di Mihajlovic

Un, dos, tres. Anche se di spagnolo Sinisa Mihajlovic aveva probabilmente solo il piede. Chirurgico, vellutato e potente al punto giusto. Lo sa bene il povero Fabrizio Ferron, colpito tre volte dal serbo una fredda sera di dicembre '98. Un Lazio - Sampdoria (5-2, ndr) rimasto nella storia, non tanto per la tripletta di Sinisa in sé, ma per come l'ex difensore biancoceleste la realizzò. Tre punizioni, una dopo l'altra. Ora lo sanno anche in Inghilterra. Dopo la doppietta di Messi su calcio piazzato contro il Celta Vigo, infatti, il sito online del The Guardian ha fatto una ricerca: “Ma esiste qualcuno che ha segnato una tripletta su punizione?”. La risposta è stata ovviamente sì, e il caso più eclatante - in mezzo a coppe del Brasile e campionati greci - è proprio quello targato Lazio. Tra l'altro, Beppe Signori ci andò vicino nell'ottobre del '94, sempre con la maglia biancoceleste. L'ex bomber segnò una tripletta su calcio da fermo contro l'Atalanta, ma calciò le prime due “di seconda”. L'unico tris su punizione nella storia della Serie A resta allora quello di Sinisa Mihajlovic.

