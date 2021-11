Lazio, Immobile a un gol dal record in Europa: la classifica

Ciro Immobile, per gli amici "mister sentenza". Il capitano della Lazio dagli undici metri è infallibile e regala ai suoi la vittoria realizzando entrambi i rigori. Con la doppietta di questa sera King Ciro ha segnato in totale 19 gol in Europa con la maglia biancoceleste, a un solo centro dalla vetta. Al momento il miglior realizzatore tra Europa League, Champions League e Coppa UEFA è Simone Inzaghi a quota 20 reti. Contro il Galatasaray il bomber di Torre Annunziata avrà la possibilità d'impadronirsi di un'altra graduatoria.

19 - Solo Simone Inzaghi (20) ha segnato più reti di Ciro #Immobile (19) nella storia della Lazio considerando Europa League/Coppa UEFA e Champions League. Mirino.#LokomotivLazio #UEL pic.twitter.com/0j4uz6DTro — OptaPaolo (@OptaPaolo) November 25, 2021