Lazio, Immobile al lavoro in palestra: Ciro vuole accorciare i tempi

Ciro Immobile non stacca di certo la spina in questo momento della stagione. Dopo aver saltato i due impegni con la Nazionale, facendo sentire e non poco la sua assenza, il capitano della Lazio si allena a parte nel centro sportivo di Formello da diversi giorni. L'infortunio al polpaccio potrebbe essere meno serio del previsto, ma non bisogna prendere decisioni avventate. Il recupero per il big match di sabato contro la Juventus sembra piuttosto improbabile. Lo staff e i tifiosi si augurano di rivedere il numero 17 in campo nella trasferta di Napoli di domenica 28 novembre. Il bomber campano lavora con il pallone e senza in palestra e cerca di accorciare il più possibile i tempi di recupero. Ciro ha voglia di tornare in campo e continuare a scrivere pagine importanti della storia biancoceleste.