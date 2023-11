Lazio, Immobile bomber d'Europa: tutte le doppiette nelle coppe

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Sempre Immobile, solo Immobile. Il bomber biancoceleste ancora una volta trascina la Lazio con i suoi gol decisivi. La sua doppietta al Celtic è valsa la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. In attesa delle prossime notti europee andiamo a ripercorrere le altre circostanze in cui il bomber laziale ha realizzato almeno due gol in una partita europea con l'aquila sul petto.

La prima volta risale all'Europa League 2017/2018 quando ai sedicesimi di finale firmò addirittura un poker al FCSB (meglio noto come Steaua Bucarest). Successivamente ha rifilato due reti allo Zenit San Pietroburgo in Champions League nel 2020/2021 e alla Lokomotiv Mosca nell'Europa League dell'anno dopo. Numeri importanti a livello internazionale che nonostante le critiche paradossali che spesso gli vengono attribuite lo portano a quota 25 centri europei con la maglia della Lazio.