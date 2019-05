Lazio, Immobile come Piola e Signori: 15 volte in gol per il terzo anno consecutivo

Non c'è niente da fare: Ciro Immobile proprio non riesce a passare inosservato. Persino in una stagione - a detta di molti - a tratti deludente, il bomber principe della Lazio ha saputo lasciare il segno. 15 i gol alla voce realizzazioni in campionato, tanti da farlo entrare nella storia biancoceleste. Immobile al fianco di Piola e Signori, rispettivamente primo e secondo nella classifica generale dei gol segnati con la maglia della Lazio. E così come Piola e Signori, anche Immobile è riuscito a mettere a segno almeno 15 gol per il terzo campionato consecutivo, diventando appunto il terzo giocatore di sempre a riuscirci. Per il resto, le chiacchiere se le porta via il vento: con la speranza che quello di Immobile continui a soffiare sempre più verso il bianco e il celeste della Lazio.

