Lazio, Immobile fa doppietta ma non si ferma: cos'è successo dopo la partita

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Subentrato a Castellanos nel secondo tempo, Ciro Immobile regala una vittoria pesantissima con una doppietta che apre le porte verso gli ottavi di Champions League. Come rivelato dai microfoni di Lazio Style Channel, il capitano però non rinuncia alla sua maniacalità e rimane in campo dopo la partita per effettuare un leggero scarico. La voglia di tornare al 100% è tanta e Immobile, come dimostrato, ce la sta mettendo tutta per tornare alla massima forma. Anche dopo una doppietta pesante.