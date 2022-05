Lazio, Immobile re dei cannonieri: l’encomio del club - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio può godersi meritato riposo dopo una stagione intensa che si è conclusa positivamente con la qualificazione in Europa League, per la sesta volta consecutiva, e la conquista del quinto posto. Tanti sono i cambiamenti che i biancocelesti hanno dovuto affrontare, altrettanti i dubbi che hanno messo a dura prova il loro equilibrio. Tra le tante incertezze però c’è chi si è mostrato ancora una volta un punto fermo, tenendo compatta la squadra e dimostrandosi decisivo nel momento del bisogno. È Ciro Immobile. Sin dal suo arrivo alla Lazio si è rivelato imprescindibile, la sua crescita è continua così come il suo rendimento. Non smette mai di stupire, lo confermano i numeri e i premi che ha riscosso. L’ennesimo è stato quello ricevuto nell’ultima gara contro il Verona, è il primo italiano che per la quarta volta ha vinto la classifica marcatori. Qualsiasi aggettivo utilizzato per descrivere il suo valore sarebbe riduttivo. La società ha voluto celebrare il suo talento, tramite i canali social ufficiali, con un video.

Per la quarta volta sul trono della classifica marcatori

𝐂𝐈𝐑𝐎 𝐈𝐌𝐌𝐎𝐁𝐈𝐋𝐄 è il capocannoniere della Lega Serie A 2021/22!#CMonEagles pic.twitter.com/rklHeDHX6C — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) May 24, 2022

