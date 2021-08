Lazio, Immobile ringrazia Torre Annunziata: "Un onore portare in Europa la nostra città" - FOTO

Una serata intrisa di agonismo quella organizzata ieri dal comune di Torre Annunziata che ha voluto celebrare nel modo più giusto due campioni nati proprio in quella terra. Ciro Immobile da una parte, fresco vincitore dell'Europeo, e Irma Testa dall'altra che da Tokyo è tornata con una bellissima medaglia di bronzo nel pugilato. Il bomber ha voluto nuovamente ringraziare la sua città con un post su Instagram: "Serata piena di emozioni ieri nella mia città. Grazie al Sindaco per questo premio, grazie ai miei concittadini per l'entusiasmo e l'accoglienza bellissima. E' stato per me un onore portare in giro per l'Europa la nostra città".

