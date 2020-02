Lazio, Immobile sulle orme di Signori e Vieri: Ciro sempre più in alto

Trent'anni speciali per Ciro Immobile. Da tre stagioni e mezza la Lazio è diventata casa sua, è rinato dal suo arrivo a Roma. Lo dice il suo volto, sempre sorridente, lo dicono i suoi numeri, sempre da aggiornare. Questa mattina l'account di "Lazio Page" ha svelato un'altra interessante statistica: l'attaccante della Nazionale ha realizzato 93 gol in Serie A con la maglia della Lazio in 129 partite. Nell’era moderna solo Giuseppe Signori (Lazio, in 123) e Christian Vieri (Inter, in 125) hanno raggiunto questa quota con lo stesso club in meno partite. Altri due nomi legati al mondo biancoceleste, un percorso degno dei grandi campioni. E Ciro lo è in tutto e per tutto.

