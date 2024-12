Lazio, Immobile torna sulle critiche: "Non gli ho dato peso, mi sono isolato"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Nell'intervista rilasciata ai microfoni di SkySport, Ciro Immobile è tornato a parlare delle critiche che lo hanno peso di mira negli ultimi anni. Rispetto a quanto accaduto, soprattutto in Nazionale, l'ex centravanti e capitano della Lazio ha spiegato di essersi sempre isolato e di non aver dato peso a ciò che si diceva. Queste le sue dichiarazioni in merito: "Nel calcio, soprattutto in Nazionale, ci sono più critiche rispetto al club. Ma io non sono mai andato dietro a quello che dicevano, mi sono isolato e ho fatto un buon Europeo. Per quanto potesse mancare un attaccante, come dicevano, io sono stato l’ultimo centravanti a vincere un Europeo".