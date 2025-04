Lazio, in arrivo un nuovo canale tematico su Dazn? Le ultime

Lazio e Dazn per un nuovo canale tematico. È la possibilità di cui ha parlato calcioefinanza.it, in relazione alla vigilia dei biancocelesti per la gara d'andata dei quarti di finale di Europa League contro il Bodo/Glimt. La società, infatti, trasmetterà sui social e sul suo sito ufficiale la diretta del risveglio muscolare in Norvegia (alle 11:30) e della rifinitura allo stadio Aspmyra alle 17:45.

Secondo calcioefinanza.it, questa iniziativa rispecchierebbe la volontà della Lazio di promuovere la sua piattaforma proprio in vista dello sbarco di un canale tematico lineare su Dazn. Il progetto sarebbe sulla falsa riga di quello di Inter e Milan.

Pubblicato l'8/04