Lazio, in casa Immobile domenica di balli ma Ciro non c'è... - FOTO

Ciro Immobile non è potuto essere con la sua squadra ieri, l'attaccante è infatti rimasto ai box a causa della squalifica rimediata nella gara contro l'Inter. Il numero 17 è perciò rimasto a Roma approfittandone per riposarsi, in vista della gara contro il Dortmud di martedì, e per godersi la famiglia. In passato la moglie Jessica aveva abituato i followers della coppia a divertenti balletti che venivano postati sui social. Proprio dal profilo di Jessica ne è arrivato uno nuovo che però ha come protagonista lei e i tre figli, Michela, Giorgia e il piccolo Mattia. Non c'è però Ciro Immobile segnalato si da una freccia ma che non si vede. Forse il bomber della Lazio era impegnato in una delle sue partite alla play?

