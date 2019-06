Lazio, inizia la diciassettesima edizione del Business Meeting

La Lazio incontra i suoi sponsor per la diciassettesima edizione consecutiva del Business Meeting. Ecco il comunicato: "Inizia oggi il tradizionale business meeting della S.S. Lazio con i propri sponsor. Sarà la diciassettesima edizione consecutiva presso il Forte Village, lo splendido Resort di Santa Margherita di Pula, in Sardegna, partner commerciale della società biancoceleste. Come di consueto questi tre giorni vedranno gli ospiti di S.S. Lazio e di Infront impegnati in un programma fitto di impegni che alternerà sessioni di lavoro a momenti di svago e relax in un magnifico angolo della Sardegna, premiato più volte come miglior resort del mondo".

LAZIO, IL PREMIO DELLA RAGGI

LAZIO, SKY SU TARE - MILAN

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE