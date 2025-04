Lazio, Insegno carica: "Contro il Bodo/Glimt ci giochiamo tutto!"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

È la partita più importante della stagione. La Lazio sfida il Bodo/Glimt, l'obiettivo è rimontare il 2-0 dell'andata per provare ad arrivare in semifinale di Europa League. Ai microfoni di Radiosei Pino Insegno si è espresso sulla gara parlando del gruppo di giocatori creato in questa stagione da Baroni. Di seguito le sue parole.

“Quella di ieri contro il Bodo è una partita da Lazio. Sono fiducioso, qualcosa deve accedere, altrimenti avremmo dovuto prendere tre gol in Norvegia. Ci giochiamo l’all-in, domani vale davvero tutto. Non voglio pensare all’eventualità dei calci di rigore. Marco Baroni ha creato qualcosa di fantastico inteso come gruppo. Ho parlato spesso con lui, questo è evidente. Non hai dei calciatori eccezionali, ma il gruppo è unito e ci sono giocatori importanti come Pedro e Zaccagni”.