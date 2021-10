Lazio - Inter, si avvicina il ritorno di Inzaghi e quella promessa: "Verrò sotto la Curva"

Mancano solo tre giorni al "grande ritorno". Per la prima volta dopo 22 anni in biancoceleste, prima da giocatore e poi da allenatore, Simone Inzaghi tornerà allo stadio Olimpico da avversario. Alle 18:00 Lazio e Inter scenderanno sul prato dell'Olimpico ma il tecnico piacentino certamente pensa e ripensa a questo giorno da quando in estate ha lasciato la Capitale. Nella sua lettera d'addio, pubblicata dopo qualche giorno utile per metabolizzare, aveva assicurato: "Ve lo dico già da adesso: verrò sotto la Curva Nord per salutarvi. Non mi interessa se ci saranno fischi o applausi, accetterò qualsiasi cosa. Io ci sarò, sappiatelo".

Questa la promessa e i tifosi sono in trepidante attesa che arrivi questo confronto tra chi ha promesso un'accoglienza calorosa e chi invece ancora non ha perdonato Inzaghi le modalità di addio. Comunque andrà la serata di sabato scriverà un nuovo capitolo di questa storia.

Lazio – Inter, Felipe Anderson vs Inzaghi: conto aperto tra il brasiliano e il tecnico

Lazio-Inter, sfida ad alta quota: quanti gol di testa in questo avvio di stagione

TORNA ALLA HOME