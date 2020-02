Lazio - Inter, test per la procedura d'ingresso in ottica Euro2020: le info

All'ingresso dello stadio, in occasione di Lazio - Inter, ci sarà un allestimento provvisorio per testare la procedura di ingresso in ottica Euro2020. La società ha diramato le informazioni utili per i tifosi: "La Società Sportiva Lazio informa i propri tifosi che in occasione della gara di Campionato con la F.C.Internazionale, in programma domenica 16 febbraio alle ore 20:45, presso gli ingressi di Piazza Lauro De Bosis (Obelisco) verrà predisposto un allestimento provvisorio al fine di testare la procedura di ingresso prevista in occasione delle partite dei Campionati Europei di Calcio 2020. Tale allestimento, deciso di concerto con le Autorità competenti, prevede la predisposizione di 56 canali di accesso di altezza 1,20 mt, disposti ai lati dell'Obelisco. In questa sede gli Operatori Steward eseguiranno il rituale controllo visivo del titolo di accesso e del documento, nonché il pat down che normalmente avviene al passaggio delle barriere di prefiltraggio poste immediatamente dopo. Si prevede uno snellimento dei tempi di ingresso in relazione alla presenza di un maggior numero (circa il triplo) di canali di accesso presenti rispetto a quelli normalmente utilizzati. I tifosi sono pregati di seguire le istruzioni del personale presente sul posto al fine di rendere più rapido e veloce l’indirizzamento negli accessi laterali e l’ingresso allo Stadio".

