Lazio - Inter, Valentini: "Per Sarri può essere la partita della svolta"

Lazio - Inter sarà un super match per entrambe le tifoserie. Simone Inzaghi sfiderà quello che è stato il suo passato e lo farà da rivale. Dall'altra parte c'è Sarri che ha il compito di raccogliere tre punti tornando alla vittoria dopo la sconfitta arrivata al Dall'Ara contro il Bologna. In vista della partita, a TMW Radio è intervenuto l'ex dirigente della FIGC Antonello Valentini: "Spero che il pubblico non fischi Inzaghi, ma anzi gli faccia un grande applauso, perché ha fatto crescere la squadra negli ultimi anni. E' una partita con tante motivazioni, Sarri deve cominciare a dimostrare che le sue idee e progetto di calcio danno risultati concreti. Per la Lazio può essere la partita della svolta. Perdere sarebbe una ulteriore mazzata. Non vorrei che poi succeda come con la Juve, quando disse che i giocatori non lo capivano".

Lazio, l'onorevole De Toma: "Il Flaminio va riprogettato in poco tempo. Sarri avrà due armi in più"

Correa, allarme rientrato e Inzaghi sorride: ci sarà contro la Lazio

TORNA ALL'HOME PAGE