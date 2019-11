Lazio, Inzaghi a Sky: "Col Celtic vincere e soffrire tutti insieme"

Dopo la conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Celtic, il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Dobbiamo vincere e fare una bella prestazione contro una squadra non semplice da affrontare. In dei momenti dovremo soffrire tutti insieme, il Celtic è abituato a giocare gare del genere. La Curva Nord sarà chiusa ma i tifosi verranno lo stesso allo stadio, come del resto anche quelli scozzesi. Spero di vincere".

LAZIO - CELTIC, LE SCELTE DI INZAGHI PER L'EUROPA LEAGUE

LAZIO, IMMOBILE OSPITE AL MAURIZIO COSTANZO SHOW

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE