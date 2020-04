Lazio, Inzaghi compie 44 anni: gli auguri 'amarcord' del fratello Pippo - FT

In casa Lazio si festeggia il compleanno di Simone Inzaghi. L'allenatore spegne oggi 44 candeline. In un giorno speciale, oltre a quelli del club, dei suoi ragazzi, di amici e parenti, sono arrivati quelli del fratello Pippo. L'attuale tecnico del Benevento ha pubblicato un vecchio scatto in cui i due sono ripresi al tavolo di un ristorante, e ha aggiunto: "Quanta acqua sotto i ponti è passata da quel pranzo a Roma. Buon compleanno fratellino mio, ti voglio bene".

TORNA ALLA HOMEPAGE

Lazio, Leiva: "A volte è meglio fermarsi, ma tornerò al massimo" - FOTO

Coronavirus, guariti i tre giocatori della Fiorentina contagiati