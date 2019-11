Lazio, Inzaghi: “Guardiamo avanti ed alziamo l'asticella. Su Caicedo...”

Al termine della vittoria ottenuta dalla Lazio contro il Sassuolo al Mapei Stadium, l'allenatore biancoceleste Simone Inzaghi ha analizzato la sfida ai microfoni di Sky Sport: "Vittoria sofferta? Partita importante. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, dovevamo chiudere con un paio di gol di vantaggio, invece abbiamo subito a tre secondi dalla fine. Per quanto creato è un successo meritato. Il Sassuolo gioca molto bene a calcio, può mettere in difficoltà chiunque. Caicedo ha fatto i quindici giorni della sosta che, se Immobile non stesse collezionando questi numeri, avrebbe meritato al 100% di giocare, è venuto in panchina con grande umiltà. Ho voluto fare subito i due cambi, avevo due giocatori ammoniti. Gli ho dato 14’ ed è stato decisivo. Onore a questi giocatori che, quando vengono chiamati in causa, rispondono sempre presente. Risultato? Dovevo portarlo a casa prima, ero molto arrabbiato. Una squadra che ambisce a determinati traguardi, non può permettersi di prendere due gol in fotocopia in due domeniche consecutive. Guardo avanti. A Roma c’era stata qualche polemica, avevo detto che continuando a giocare così avremmo potuto andare lontano. Bisogna aver voglia di vincere e migliorarsi. Giovedì ci giocheremo la partita col Cluj. Adesso è giusto goderci questa vittoria, ma da domani penseremo a giovedì. Bisogna alzare la famosa asticella. Al Gran Galà del calcio premiato anche Ciro Immobile? Me lo ricordo, l’ho votato, fece un grandissimo gol contro Koulibaly. Spero possa battere Pastore. Pippo sta facendo grandissime cose, stanno avendo un grandissimo gioco, vedo un grande gruppo. E’ gravissimo, presto tornerà in Serie A".

Mister Inzaghi è poi intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: "Siamo stati lucidi, avevamo voglia di vincere ma dovevamo essere attenti ai loro giocatori rapidi. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo ma dobbiamo lavorare sul gol preso, dovevamo arrivare all'intervallo con un paio di gol di vantaggio, così le partite diventano difficili. I ragazzi hanno fatto una partita seria e concentrata, gli unici nei sono stati il gol subito e l'aver chiuso tardi la partita. Chi ha giocato ha fatto bene, Lulic e Luiz Felipe stavano facendo un'ottima gara ma non volevo rischiare di non finire in undici per un'entrata scomposta su un campo bagnato contro giocatori rapidi. Ho deciso di cambiare, cosa che ha ritardato l'ingresso in campo di Caicedo. In questo momento guardo la mia squadra che deve continuare a crescere, per noi è importante alzare l'asticella e vincere le partite comandando le gare. Ero tranquillo anche prima di Firenze, le prestazioni c'erano anche senza i risultati, ero fiducioso".

Lazio / Spettacolo biancoceleste a Sassuolo: alla fine si sbeffeggia la Roma - VIDEO

VIDEO / Sassuolo-Lazio 1-2: rivivi i gol di Immobile e Caicedo con le urla di Zappulla

TORNA ALLA HOMEPAGE