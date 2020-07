Lazio, Inzaghi il tecnico più vincente tra gli under-45 d'Europa: la statistica

Quella attuale, in casa Lazio, rimane una stagione da ricordare. I biancocelesti, secondi in classifica, hanno ancora la possibilità di sognare lo scudetto, a quattro punti dall'aritmetica qualificazione in Champions League. E i riconoscimenti continuano ad aumentare: dal primato di Immobile nella classifica cannonieri, fino ad arrivare a Simone Inzaghi, che si è guadagnato un posto di primo piano tra i grandi tecnici della storia ultracentenaria del club. Proprio l'attuale allenatore della Lazio è finora il più vincente tra gli under-45 d'Europa. La media punti collezionata dai capitolini, di 2,24, è quella più alta tra le squadre guidate da giovani mister. L'ex attaccante è seguito dal tecnico del Trabzonspor, Huseyin Çimşir, e dal portoghese Villas Boas, del Marsiglia, rispettivamente al secondo e al terzo posto della speciale classifica.

