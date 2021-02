Lazio, Inzaghi si rilassa a pranzo: Inter nel mirino - FOTO

Superato con determinazione l'ostacolo Cagliari, è già tempo di pensare all'Inter. Domenica sera, la Lazio arriva a San Siro in quello che è uno snodo fondamentale per il prosieguo della stagione. Dopo la seduta di scarico di ieri mattina, Simone Inzaghi ha concesso a tutto il gruppo una giornata di riposo per tornare ancora più concentrati e pronti già mercoledì. I biancocelesti avranno 24 ore per recuperare le forze e godersi un po' di relax. Il tecnico biancoceleste ha deciso di pranzare fuori con sua moglie Gaia in un ristorante nei pressi del Lungotevere. Una mattinata per riorganizzare le idee in vista dello scontro diretto contro Antonio Conte. Il rinnovo con la Lazio è sempre più vicino e la squadra sembra essere tornata quella del pre lockdown. Periodo ampiamente positivo per il mister piacentino che, in questa giornata, si dedica alla famiglia prima di preparare il match con l'Inter.

Pubblicato 09/02/2021