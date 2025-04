Lazio, Isaksen: "Dura digerire la sconfitta". Poi il messaggio ai tifosi - FOTO

Servirà tempo per digerire l'amara eliminazione dall'Europa League per mano del Bodo/Glimt ma la Lazio ha una stagione da portare a termine e ancora un obiettivo importante da raggiungere. Il day after della sfida dell'Olimpico è però amaro anche per i calciatori come si evince dalle parole di Isaksen sui social.

"Una sconfitta dura da mandare giù. Abbiamo dato tutto quello che avevamo, ma non è stato abbastanza. Continueremo a lottare per concludere la stagione nel miglior modo possibile. Ma grazie a tutti i tifosi ieri. Non ho mai vissuto un'atmosfera così nella mia vita. Siete stati fantastici e ci avete dato energia. Abbiamo fame e vogliamo finire la stagione nel migliore dei modi".

