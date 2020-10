Lazio, Jessica difende Immobile: "I fatti contano più delle parole..." - FOTO

Idolo indiscusso dell'armata biancoceleste, Ciro Immobile è il bomber di razza che ha trascinato la Lazio a suon di gol. La punta del club capitolino è reduce da una stagione pazzesca, in cui ha rincorso e schiacciato record. Con 36 reti ha sbaragliato i suoi rivali, strappando letteralmente lo scettro del miglior marcatore alla concorrenza. Insomma, i numeri parlano per lui. Lo sa bene sua moglie Jessica, che ha voluto rispondere alle ultime critiche lanciate ad Immobile per le sue prestazioni con la Nazionale. Su Instagram ha immortalato il trofeo meritatamente conquistato dalla dolce metà, quello del miglior marcatore dello scorso campionato: "Quando i fatti parlano più delle parole". Giusto ricordarlo, per chi se lo fosse scordato.