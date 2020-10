Lazio, Jessica Immobile esulta per Ciro: "Io sempre con te"

Sono stati giorni duri per Ciro Immobile, criticato in Nazionale e adulato dal popolo laziale. L'attuale Scarpa d'Oro si è riscattato sul campo, risultando decisivo in Champions contro il Borussia Dortmund. E subito ad esultare con lui la moglie Jessica, che sui social ha scritto: "Sempre con te", con una dedica d'amore per il suo compagno di vita.

