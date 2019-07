Lazio, Jony in dirittura d'arrivo: attesi a Roma gli agenti del giocatore

Jony sarà un nuovo giocatore della Lazio, il suo arrivo è imminente. La trattativa è sul punto di concludersi con una stretta di mano e una casacca biancoceleste per il giocatore. A rallentare le operazioni anche la felice nascita della seconda figlia, che Jony ha ovviamente voluto godersi in pieno in questi momenti. L'ex Alaves è pronto ad effettuare le visite mediche nei prossimi giorni, per poi partire alla volta di Auronzo. Come riportato da Sky, gli agenti del giocatore sono attesi a Roma in giornata: potrebbero esserci novità importanti sull'esito della trattativa. La Lazio aspetta Jony a braccia aperte.

