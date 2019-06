Lazio, Jony incontra i bambini: ospite del Campus Mareo - FOTO

Jony si sta godendo le vacanze prima dell'inizio del ritiro. Per lo spagnolo la prossima settimana arriverà l'ufficialità dell'approdo alla Lazio, dopo l'ottima stagione in prestito all'Alaves. Domenica il classe '91 ha partecipato a una corsa di beneficenza a Gijon, mentre ieri, come pubblicato sul profilo Instagram ufficiale, è stato ospite del famoso Campus Mareo. L'iniziativa, giunta alla venticinquesima edizione, viene organizzata dallo Sporting Gijon e ha come protagonisti i bambini, che si sfidano in una serie di tornei. Oltre alle partite è prevista la visita al museo e allo stadio dello Sporting e una serie di incontri con alcuni giocatori professionisti. Jony è stato scelto tra questi e lui non si è di certo tirato indietro.

