Lazio - Juve, Tare: "La partita non mi preoccupa. Sarri? Vogliamo continuare insieme"

Pochi minuti al fischio d'inizio di Lazio - Juventus allo stadio Olimpico. Prima del match, ai microfoni di Dazn, Igli Tare ha parlato così della gara e non solo: "Sono partite che non mi preoccupano, la squadra sa contro chi gioca e cosa deve mettere in campo. Faremo una grande gara, vedendo anche le ultime fatte prima della sosta. Se è difficile migliorare la rosa? Il difficile è vincere, il problema è che abbiamo cambiato modulo dopo 5 anni, abbiamo portato un progetto chiaro in estate con 6 nuovi innesti e altri ce ne saranno nella prossima estate. È un processo che non può snaturare il profilo della squadra in un attimo ma ci vuole tempo. L'importante è che la squadra abbia assimilato le idee di Sarri, le ultime partite ci lasciano ben sperare. Non mi va di fare discorsi di rosa lunga o meno, l'importante è avere i giocatori giusti. Quuando vinci ce li hai e qunado perdi no, l'importante sono gli obiettivi e andare avanti con fiducia. Sarri? Roma è una piazza particolare, l'ha toccato anche lui con mano. Ci piacerebbe, sia a noi che a lui, continuare insieme. Mercato? L'idea è sempre di inserire uno o due giocatori di livello alto perché aiuta anche la crescita del resto della squadra. Così sarà anche in futuro".