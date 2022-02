Lazio, l'accesso agli ottavi di finale vale milioni e Lotito...

Porto - Lazio, la sfida è vicina. Il clima è incandescente, i sedicesimi di finale di Europa League tra Maurizio Sarri e Conceição valgono come un duello all'ultimo sangue. Tanta l'adrenalina che si respira in città, non solo in Portogallo. Come riporta Radiosei, sono piovuti già dieci milioni dall’Europa League, ma Lotito non ha digerito i due persi per il secondo posto nel girone. Ecco perché la sfida di domani e quella del ritorno è fondamentale non solo per proseguire il cammino in Europa e dare una risposta morale alla società ma c'è anche molto dietro. Strappare la qualificazione agli ottavi di finale vuol dire recuperare 1,2 milioni a bilancio. Per questo Claudio Lotito ha già fissato un premio-squadra da 2 milioni in caso di vittoria finale, ma non esclude bonus in corsa come super incentivo. Le luci dell'Estádio do Dragão si apprestano ad illuminare il grande match della serata di domani. Tutto resta nelle mani della Lazio...