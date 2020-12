Lazio, l'ag. Raça: "Tare è molto stimato, può ambire a una big europea"

Elvjer Raça è un agente molto importante per il calcio albanese. Fu lui a portare Erjon Bogdani alla Reggina nel 2000 e l'anno successivo contribuì al trasferimento di Igli Tare al Brescia. In un'intervista in patria l'operatore di mercato ha parlato dell'attuale ds della Lazio, ripercorrendo la storia del suo arrivo in Serie A: "Sì sono io ad aver portato Igli Tare in Serie A. All'epoca giocava con il Kaiserslautern in Germania, abbiamo parlato con la dirigenza del Brescia e abbiamo trovato l'accordo. Igli ha fatto bene nel calcio italiano e oggi è un direttore sportivo molto conosciuto in Serie A e non solo. Igli è un uomo intelligente, non a caso è molto stimato come ds. Forse può ambire anche a una big europea".

CHAMPIONS, OGGI E' IL GIORNO DEL SORTEGGIO DEGLI OTTAVI

BENEVENTO - LAZIO, LE PROBABILI FORMAZIONI

TORNA ALLA HOME