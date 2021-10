Lazio, l’asse Spagna-Argentina funziona benissimo: Pedro, Escalante e Luis Alberto pranzano insieme - FT

Dopo la grande vittoria è giusto esultare. La Lazio ha dimenticato subito lo scivolone del Dall'Ara e ha messo in mostra una grande reazione battendo in casa i campioni d'Italia in carica dell'Inter. Immobile, Felipe Anderson e Milinkovic ribaltano il vantaggio inziale di Perisic consegnando i tre punti a Sarri. Domenica è il giorno giusto per i festeggiamenti. Pranzo a base di carne per l'asse Spagna-Argentina biancoceleste. Pedro, Luis Alberto ed Escalante hanno consumato insieme il pasto domenicale. Per loro sorrisi, abbracci, foto e probabilmente anche un bel brindisi al successo maturato ieri.